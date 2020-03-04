看到許多朋友分享生酮飲食，能在短時間內燃脂瘦身，實在吸引人，健康人試試應該沒問題吧？醫師、營養師分享5件你該知道的事。

生酮飲食將醣類食物的攝取量降至極低，再額外攝取椰子油、橄欖油等，全身熱量來源七成以上靠脂肪、二成靠蛋白質。

生酮飲食促使身體在缺乏葡萄糖的狀態下，轉而使用肝醣，肝醣耗盡後再將脂肪酸及胺基酸轉化為新生葡萄糖利用，接著便以脂肪代謝物－酮體為熱量來源。因消耗脂肪，在短期內有燃脂減重效果，便被衍伸為減重飲食法。

短期見效的方法極符合人性，以最少力氣、時間取得最大效果，但真有如此理想的瘦身飲食法？有沒有被忽略的風險？

想靠酮體減重，並不需要吃到生酮飲食才能產生。台北馬偕紀念醫院營養師趙強指出，只要某些時段在飢餓狀態下，身體就會藉由產生酮體提供能量，「比如餐與餐間隔久一點，晚餐後別再吃東西，到隔日早餐間超過12小時，身體就會產生酮體。」

健康無病的人也有酮酸中毒風險。萬芳醫院內分泌暨新陳代謝科主治醫師劉漢文為文指出，從國外知名期刊《刺胳針（Lancet）》、《新英格蘭醫學期刊（NEJM）》等5本期刊中，已找到5個非糖尿病人，卻因生酮飲食或低碳水化合物飲食造成酮酸中毒的病例報告。這5篇報告發現，這些患者執行生酮飲食的時間最多3～6個月，短期的3～10天就發生酮酸中毒。

高脂飲食增加心血管、癌症風險

飽和脂肪是心血管系統的健康威脅，生酮飲食常使用的椰子油即是其一。美國心臟學會（American Heart Assocition）在2017年明文反對使用椰子油。建議中指出，包括椰子油、奶油、牛油等高飽和脂肪酸的油脂會增加低密度脂蛋白膽固醇，增加心血管疾病風險，包括動脈粥狀硬化、心肌梗塞、中風等。

雖然椰子油含特殊的中鏈脂肪酸，但不該當成中鏈脂肪使用。相較其他油脂，椰子油雖然有較多的中鏈脂肪酸，容易被人體吸收，不易形成脂肪囤積體內，但就椰子油本身的脂肪酸組成而論，仍以長鏈脂肪酸為主，「椰子油不等於中鏈脂肪酸，」游能俊診所院長游能俊說。

目前唯有單元不飽和脂肪酸被研究證實，對心血管健康有益，游能俊說，「這是累積幾十萬人，長達10年、20年的回溯性報告結論，何須再爭論飽和脂肪比較好？」

在其他健康層面，台灣乳房醫學會也指出，高脂飲食是乳癌的危險因子之一。當油脂攝取較高時，膽汁分泌也會增加，長期而言，易有膽結石風險，台北醫學大學保健營養學系教授葉秋莉說。

不吃全穀雜糧類及水果等醣類食物攝取，容易缺乏維生素B、C、E等營養素。（照片來源：pixabay）

不吃全穀雜糧類及水果等醣類食物攝取，容易缺乏維生素B、C、E等營養素，必須額外補充綜合維他命等保健品，但趙強認為，這方法並不完善，「已知的營養素可以補，但未知的營養素要怎麼補？任何補充方法都沒有直接攝取食物來得完整。」

再者，營養素攝取減少，吸收也會變差。脂肪過多的飲食易造成噁心、嘔吐、腹瀉及食慾不佳等症狀，加上營養素攝取不足，僅有的營養素也會因腹瀉快速通過腸道，來不及吸收，造成營養不良，葉秋莉解釋。比如脂肪瀉時常會造成脂溶性維生素吸收不良，如維生素D缺乏，進而引發骨質病變。

減重的最大原則，攝取要少於消耗的能量，若生酮飲食結束後，仍恢復原有不忌口的飲食形態，復胖是遲早的事，樂活診所新陳代謝科主治醫師黃峻偉說。

生酮飲食在短期（8～12周）、健康人的體重控制研究發現，確實能降低體重及身體質量指數（BMI），但12周之後呢？游能俊指出，人體會適應新的飲食形態，除非搭配運動，否則任何減重飲食法單一執行都會復胖。他解釋，運動除增加心肺耐力，也能訓練肌力、提升基礎代謝率和胰島素敏感性，幫助提高肝醣轉換，對減重、控制血糖都有效益。

葉秋莉也說，運動對體重及血糖控制本就有實質效益，不一定非得配合生酮飲食才有效果。

恩主公醫院營養師徐沛甄也建議，一般人若考慮採行生酮飲食，應先進行相關體檢，帶著報告至營養諮詢門診評估，與營養師討論安全及可行性。

(中時電子報)