羅浮宮管理單位承諾，將會注意員工健康，防範新冠病毒感染後，這所世界最著名的博物館終於再次開放。

美聯社報導，羅浮宮博物館的員工自上周日以來，由於擔心被新冠病毒感染，決定罷工，也造成羅浮官的連續休館。到了星期三，員工再次舉行投票，這次壓倒性多數決定恢復工作，使得博物館在下午重新開放。

管理層提出了一系列新的反病毒措施，終於說服員工願意重新工作，其中包括：乾洗手液分佈範圍更廣更多，員工輪班時間縮短，以便員工可以洗手。

羅浮宮博物館去年總共有960萬遊客，大多數來自國外。

(中時電子報)