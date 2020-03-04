大陸新冠肺炎疫情漸獲控制，「穩經濟」成為政策重點。中共中央總書記習近平4日表示，要把復工復產與擴大內需結合起來，把被抑制、被凍結的消費釋放出來，使實物消費和服務消費得到回補。

央視報導，中共中央政治局常務委員會4日召開會議，研究當前新冠肺炎疫情防控和穩定經濟社會運行重點工作，習近平主持會議並發表重要講話。他稱，經過艱苦努力，當前防疫形勢已出現持續向好的態勢，生產生活秩序也加快恢復。

習近平指出，要加大科研攻關力度，把優勢力量集中到解決最緊迫問題上來，繼續加強病毒溯源和傳播機理研究，藥品疫苗、檢測試劑、醫療裝備等研發要同臨床救治緊密結合、與防控一線相互協同，加強病理學等基礎醫學研究，更好指導臨床實踐。

習近平並稱，要根據疫情分區分級推進復工複產，大幅提高疫情防控重點物資的生產供應。接下來，要把復工復產與擴大內需結合起來，不僅要壯大防疫期間催生的新型消費、升級消費，還要使實物消費和服務消費得到回補。同時要選好投資項目，加強用地、用能、資金等政策配套，加快推進國家規劃已明確的重大工程和基礎設施建設。要加大公共衛生服務、應急物資保障領域投入，加快5G網路等。

(工商 )