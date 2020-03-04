民視八點檔《多情城市》3日播出蘇晏霈飾演的思思身世終於曝光，惡婦「楊美鈴」兵家綺被賞巴掌，兵家綺說拍這場戲真的大家情緒十分激動，很投入在角色中，所以為了逼真，她也請陳熙峰打真的，沒想到卻也留下手印，讓陳熙峰懊惱不已。兵家綺敬業表示，拍戲效果一定要做足，「而且楊美鈴真的太壞了，觀眾看得開心就好」。這一巴掌也讓她冰敷兩小時才讓手印痕跡消退，繼續拍戲。

蘇晏霈劇中身世曝光。（民視提供）

兵家綺劇中被很甩巴掌。（民視提供）

觀眾看到惡婦受懲罰拍手叫好，但也有許多觀眾認為「只有一個巴掌報應不夠」，另有觀眾結合時事說要「把美鈴跟文真送去武漢隔離」。這段劇情也讓該集收視飆高，平均收視5.22，最高一分鐘6.3，超過204萬名收看。兵家綺看到高收視，也直呼拍戲辛苦都值得了。

陳熙峰事前怕兵家綺受傷，一開始就先借位，但幾次試下來，兵家綺還是覺得巴掌來真的好了，導播也覺得效果要逼真，就直接請陳熙峰打真的，只是這一巴掌響亮無比，驚動現場工作人員，陳熙峰嚇到趕緊道歉，留下手痕印的兵家綺笑說自己好像變成毛小孩，大家都上來摸摸看「手痕印」，苦中作樂說「好像討拍成功了」。

兵家綺劇中被很甩巴掌，臉上出現巴掌印。（民視提供）

兵家綺說，日前趁拍戲空檔去做全身健康檢查，原本以為檢查出來肝會不好，沒想到意外發現自己甲狀腺有點狀況，會再找醫師評估，希望沒事才好。她說現在防疫期間，剛好有預約到健康檢查，否則都減少出遊，因為出門就會需要戴口罩，但想先把口罩留給需要的人，所以至今還沒去買過口罩；她建議，如果戴口罩會覺得悶，可以點精油在口罩上，讓呼吸道順暢，她在家也會開精油薰香，幫助放鬆心情。

(中時 )