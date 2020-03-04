「最美麗的主持人」白嘉莉正在台北舉辦「另一個春天」40年藝術創作個展，她4日出席藝文講座接受藝術家好友陸潔民專訪，暢談「我的創作歷程」。白嘉莉表示，她能舉辦這個展覽，要很感謝自己的母親，因為在她民國66年剛嫁到印尼，因人生地不熟感到萬分苦悶時，是媽媽鼓勵她：「印尼靠近赤道天氣很熱，既然妳不喜歡去外面，可以畫畫呀！」讓原本就喜歡色彩的她開始學畫、進入繪畫的美好世界。

白嘉莉正在台北舉辦「另一個春天」40年藝術創作個展，她4日出席藝文講座。（盧禕祺攝）

白嘉莉正在台北舉辦「另一個春天」40年藝術創作個展，她4日出席藝文講座。（盧禕祺攝）

白嘉莉並在訪談中回憶，她過去主持《銀河璇宮》時，曾訪問過張大千、朱銘等許多大師級藝術家，張大千因為喜歡她的節目，常邀請她到他的「摩耶精舍」用餐，餐後偶爾會即興揮毫送畫給她，還曾說要教她畫畫。她說，有一回大師又說他的廚師做了很好吃的一道菜要邀請她去嚐嚐，忙著錄影的她，就先跟導播請假一小時，趕去大師家跟他一起嚐菜、喝小酒，「等他要開始畫畫，我得趕回去錄影了。他畫完時總會說『嘉莉在哪啊？這幅畫送給嘉莉』，結果我不在場，其他人說要幫忙帶來給我，結果很多張畫作都被帶走了！」

白嘉莉出席藝文講座接受藝術家好友陸潔民專訪。（盧禕祺攝）

白嘉莉介紹畫冊裡張大千曾題字贈送給她的畫作。（盧禕祺攝）

陸潔民也回想起，1988年他擔任畫廊協會秘書長時，台北市主辦「台北國際藝術博覽會」，他特別邀請白嘉莉返台擔任藝術大使，與超現實主義大師、智利知名畫家羅貝托馬塔及日本前衛藝術家草間彌生同台，並爆料大師突然跑去按白嘉莉下塌的君悅飯店總統套房門鈴，而且還在她的房門上作畫。

白嘉莉笑著回憶，當時她聽到有人敲房門，從門縫裡看到是他，便請他等一下讓他換件整齊的衣服，結果不超過5分鐘後開門，發現老先生疑似等得不耐煩，便拿起筆在門上做起畫來，她本想提醒飯店這扇門可能成為無價之寶，沒想到第二天早上發現飯店清潔工已經洗得乾乾淨淨了，覺得超可惜。陸潔民惋惜地說，大師的油畫現在已經是一張幾百萬美金的高價。

白嘉莉親切為粉絲簽書。（盧禕祺攝）

兩位老友敘舊談畫、談藝術，陸潔民突然話鋒一轉，聊到白嘉莉2018年病逝的老公、印尼木材大王黃雙安，「我很懷念黃雙安，妳陪了他40年」，白嘉莉也接話「我也滿想念他」。她說自己跟他學到很多，「他窮苦出身，小時候連飯都沒得吃，是他自己奮鬥、建立他的企業。他幫當地人蓋醫院、蓋學校、蓋教堂，引進台灣優秀技術人員去改善當地人生活」，她說自己從黃雙安身上學到很多，特別是他的慈善心、熱衷公益，「他真的很了不起，很謝謝他留給我的真善美」。

(中時 )