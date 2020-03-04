桃園有名男子日前凌晨喝酒返家後，看到兒子的女友一絲不掛的睡在兒房間，竟然色心大起直接上床撫摸兒子女友，還用手指性侵得逞，被害女子事後與友人驗傷提告，桃園地檢署依乘機性交罪嫌將這名色爸爸起訴。

事發當時，林父喝了酒，回家打開兒子的房門，發現兒子的女友竟裸身睡在兒子旁，林父看了竟然不顧對方是兒子的女友，竟直接上床躺在她身後，身手摸她胸部與下體，用手指性侵。受害女在睡夢中感覺到下體有異，轉身竟發現是男友父親，立即用棉被遮好躲開，但林父卻仍把手伸進棉被繼續撫摸，她只能透過大力抖腳抵抗，直到睡旁邊的男友翻身，林父才離去，女子後來哭了，卻不敢跟男友說，只有叫醒男友鎖上門。事後她找了朋友陪同驗傷與提告事情才曝光。

聯合報報導，檢方偵辦時，林父供稱，他知道被害人當晚有來家裏，不知道她有沒有過夜，因當晚喝了酒，忘記有沒有進去過兒子的房間，被害人男友作證說，當晚和女友一起睡，兩人平時睡覺都沒鎖門，醒來只看到女友在哭，但沒說什麼事當時房門也沒關。由於被害女子指證歷歷，並且驗傷提出證明，桃園地檢署依乘機性交罪嫌將林父起訴。

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(中時電子報)