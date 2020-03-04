截至今天下午2時，因新型冠狀病毒疫情對南韓採取入境管制措施的國家和地區為94個，南韓外交部長官康京和4日在國會外交統一委員會全體會議上炮轟，這是缺乏防疫能力的國家採取的粗魯措施。

韓聯社引述康京和的話說，外交部在與相關國家進行磋商，爭取讓必需訪問這些國家的企業家和個人正常入境。她還表示，已與多個國家的外長通電話，對方表示採取相關措施是由於本國防疫機制較為薄弱，對與南韓的友好關係毫無影響。相關國家紛紛表示希望疫情盡快平息，以解除入境管制措施。

對於初期沒有全面禁止中國人入境是否加劇了國內疫情，康京和表示，即使全面禁止中國人入境，想來的人總會有辦法來，比如途經其他地區或是採取非法手段，這樣反而會脫離防控網，因此國際組織也建議允許外國人入境並對其進行徹底監管。

康京和表示，近期部分國家要求已出發的南韓航班返航，這種作法是十分不友好的單方面措施，韓方已對此提出強烈抗議。

(中時 )