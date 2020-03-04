美國在台協會理事主席莫健4日由AIT台北辦事處代處長谷立言陪同拜訪外貿協會董事長黃志芳，同時參觀去年底成立的台美商務交流中心聽取簡報。莫健認為現階段台美夥伴關係，以供應鏈重組鏈結最為重要，也是最佳時機。

黃志芳先就台美商務交流中心的五大功能及現階段台美商務、貿易、投資、新創科技交流及供應鏈重組等重要議題做說明。莫健說，現階段美國環境不僅適合大型跨國企業赴美投資，也很適合台灣的科技業及中小企業赴美布局，且現在是台美供應鏈重組鏈結最佳時機，黃志芳則表示，台美商務交流中心現階段最重要的行動方案就是建立台美企業家數位交流平台。

莫健則對於台美商務交流中心即將成立台美企業家數位交流平台及台美共同拓展第三地的計畫相當有興趣。黃志芳進一步表示，台美商務交流中心是由外貿協會、AIT、ASOA、AmCham以及美台商會（U.S.-Taiwan Business Council）在2019年底共同推動成立，在今年度台美商務交流中心將有多項行動方案，其中企業家數位交流平台是一個台美企業可共同推動貿易、投資、新創、供應鏈重組的平台。

而共同拓展第三地，則主要結合美國的印太戰略與我國的新南向策略，未來將有助於促進台美夥伴關係的全方位交流。且外貿協會將在美國西部設立台灣行銷中心，將台灣精品品牌結合台美企業的科技研發設計能量充分發揮在行銷活動中，進一步深化台美的夥伴關係。

(工商 )