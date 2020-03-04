行政院發言人Kolas Yotaka今天表示，不是每種振興抵用券都要異地使用，目前還在討論中。據了解，藝文的振興抵用券就不需異地使用。

行政院初步規劃，振興抵用券採消費折抵方式，共分成四種券，分別可在餐廳、夜市、商圈及藝文活動抵用，每張券面額新台幣200元，但須到國旅住宿才能獲得。有立委建議振興抵用券不要限制異地使用，行政院長蘇貞昌表示，不要限制比較好，鼓勵消費就好。

振興抵用券是否要異地消費才能使用，Kolas指出，抵用基本的精神一定要搭配旅行，這樣才會刺激旅宿業的發展，所以會結合國民旅遊。

Kolas指出，這次振興抵用券不同於過去的夜市券，共分成餐飲、夜市、商圈及藝文活動，適用的產業有很多種，因此使用的方式也不太一樣，不是每種振興抵用券都一定要異地使用，目前抵用的方式還在討論規劃，希望能達到最多元化的使用。

至於領取的方式，據了解，初步規劃要透過住宿或其他方式，但都還在討論，因為主要的原則是要刺激國民旅遊，否則消費可能都集中在都會區。

(工商 )