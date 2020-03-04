韓國新冠肺炎疫情日趨嚴重，逾60%病例都與被稱作是「邪教」的新天地耶穌教會有關，該教會於疫情期間仍在各種地下場所聚會，加上信徒拉人入會、群聚唱聖歌噴淚等飛沫傳染，成為防疫大破口，日前更傳出藝人信徒名單，其中曾演出夯劇《鬼怪》的李棟旭就遭到點名。

李棟旭被爆是新天地信徒，他所屬的「King Kong by STARSHIP娛樂」3日在官方IG發表聲明澄清，「近日網路散播旗下藝人關於某宗教的非事實消息，本公司將對這些不實謠言、惡意誹謗和誹謗的貼文採取強硬的法律措施。」除了經紀公司的回應，也有不少粉絲在相關新聞下留言力挺，寫道：「李棟旭可以靠臉創建自己的宗教，根本不是信徒的等級。」

今早「國民MC」劉在錫也被點名和邪教有關。（摘自STOTV NEWS）

除了李棟旭，3日被點名的韓星還有金請夏及歌手朴恩惠（Ivy），金透過直播自清和新天地無關，Ivy更表示遭誤會，「無言到笑不出來。」同日，新天地也因存在著損害公共利益的行為，被韓政府取消其社團法人許可。

即使教會遭法律制裁，但藝人教徒名單仍在瘋傳，今「國民MC」劉在錫、影帝李秉憲、申世京、韓孝珠等韓星又接連被爆是新天地教徒，他們各別所屬的經紀公司也都紛紛出面否認並喊告，至少有3家一線經紀公司發表嚴正聲明。其中劉在錫所屬的FNC事務所就表示：「旗下藝人跟該宗教完全沒有關係，在疫情肆虐下，仍然有人造謠，對此感到十分遺憾。對於惡性謠言、攻擊留言將會保留追究權利，並採取法律行動。」

(中時 )