疫情擴大 義大利政府宣布關閉大學及全國各級學校

據義大利媒體報導，義大利政府宣布將暫時關閉該國包括大學在內的各級學校，盡力遏止冠狀病毒的擴散。學校關閉的時間從本周四開始，一直到3月中旬為止。

據CNBC報導，本週三稍早義大利一度被認為是亞洲以外新冠病毒疫情最嚴重的國家，其死亡與確診感染人數已超過伊朗。不過，伊朗3日新增586確診病例，總數增至2922，死亡人數增至92人，確診及死亡病例都超越義大利。而到本周二為止，義大利新冠肺炎確診病例2502人，死亡人數為79人。

義大利新冠病毒疫情爆發地區主要集中在義大利較為富裕的北部包括倫巴第（1,520例）、威尼托（307例）和艾米利亞-羅馬（420例）等地區，不過現在疫情已確定擴散到全國各地。目前義大利20個地區中，只剩瓦萊迪奧斯塔（Valle D’Aosta）還未出現確診病例。

路透報導，義大利衛生當局表示可能會再建立一個新的檢疫區，即所謂的「紅色區域」，以遏止冠狀病毒的爆發。

義大利民防署長安波瑞利（Angelo Borrelli）在周二的新聞發布會上說，目前無法推測疫情未來發展的情況，未來一周將是很關鍵的時刻。同時，義大利政府預備在米蘭東北部的貝加莫市附近新建立一個隔離區，以阻止當地傳染的情況惡化。

目前義大利政府已在倫巴第和威尼托建立「紅色區域」，其中有11個城鎮被隔離，所有居民不准離開紅色區域。區域內市民仍可自由活動，但學校、運動場館和酒吧餐館都列為「黃色區域」而停止營運，市民的公共生活受到嚴重影響。

報導說，疫情最嚴重地區政府向衛生部建議，希望老年人留在家中，一般民眾應避免出入擁擠的公共場所，同時不要與他人握手。

目前中國大陸已申報多位從義大利輸入的病例，美國副總統彭斯（Mike Pence）表示，美國正對所有從義大利（以及韓國）飛美國旅客進行篩選，而威茲航空公司（Wizz Air）則從3月11日開始削減飛往義大利航班。

報導認為，由於疫情爆發，狀況原已不佳的義大利經濟將陷入嚴重衰退，而且可可能還會拖累其他歐盟成員國，其中包括供應鏈與義大利關係密切的德國、法國、奧地利和巴爾幹地區的國家。

(中時電子報)