大陸陝西省衛生健康委員會4日表示，截至4日8時，全省確診的245例病例，已治愈出院218例，治愈率88.9％。

陝西先後修訂完善醫療救治診療方案和流程圖，制定執行新冠肺炎病例轉運工作方案、重型及危重型患者轉診工作方案、出院標準及出院流程和新冠肺炎患者遺體處置工作指引等。

同時，陝西嚴格實行分類救治，將重型及危重型患者全部集中在省級定點的唐都醫院救治，兒童患者集中在西安市第八醫院、西安市兒童醫院救治，孕產婦患者集中在西安交通大學第一、二附屬醫院救治，外籍患者集中在西安交通大學第一附屬醫院救治。

此外，陝西建立遠程醫療服務和指揮系統，利用網路連結市縣救治指揮部和定點醫院，由省級專家在線指導，堅持每天與定點醫院實時互動，及時了解全省患者，特別是危重症、重症確診病例救治情況，及時分析病情，研討完善救治方案，群策群力提高治療效率。

據了解，陝西製定完善符合省情的新冠肺炎中醫藥預防方案和治療方案，建立中西醫結合診療機制、會診制度及專家包市製度，截至目前，全省245名確診病例，有229例接受中藥治療，中醫藥參與治療率達到93.5％。

(旺報 )