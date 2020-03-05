太空人作弊事件持續延燒，雖然對於教練團成員做出懲處，不過卻對參與作弊的球員並沒有任何懲罰，洋基退休傳奇球星「A-Rod」Alex Rodriguez就跳出來砲轟，在《ESPN》的廣播節目當中表示對大聯盟的不滿。

Alex Rodriguez當年因為違規使用禁藥，所以被處以歷史上最高211場禁賽處分，雖然後來經過上訴減少到162場，不過仍然讓他損失超過3,500萬美元（約新台幣10.5億元），他認為同樣都是作弊，為什麼太空人卻可以安然無事。

Alex Rodriguez認為整件事情最傷害球迷的就是，太空人靠著作弊拿下冠軍，然而事件爆發之後，卻沒有任何球員遭到處罰，他還提到更嚴重的是，雖然他們先前有召開記者會，針對作弊一事道歉，不過看起來卻毫無悔意。

最後Alex Rodriguez也表示自己是罪有應得，做出使用禁藥的錯誤示範後，也得到史上最嚴重的處分，不過自己非常真誠的道歉，最後也從負面評價脫困而出，近年來他在螢光幕前的表現也非常亮眼，最近甚至有意買下球隊當老闆。

大都會營運長Jeff Wilpon決定無任何條件直接出售大都會股份，其中Alex Rodriguez也是潛在買主之一，知情人士爆料，「Alex Rodriguez自從隊友Derek Jeter成為馬林魚老闆之後，就很想要買一支球隊，且他從小就是大都會球迷。」

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)