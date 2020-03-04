美妝通路商美華泰驚傳關閉分店、堡獅龍服裝公司撤出台灣，台南市勞工局接獲消息後，第一時間主動前往關心勞工權益，兩公司皆表示會依法令規定辦理，勞工局將持續追蹤後續發展及勞資自主協商雙方是否有達成協議。

美華泰公司登記於台南市，在台南有小北店、永康店及康樂店等3家門市，勞工人數約35人，在台北上班的有43人，公司及3家門市合計員工約有78人。堡獅龍公司於台南市有新光三越西門店、新光三越中山店、台南中正店及仁德家樂福設有4個專櫃，員工人數共計約有15人。

勞工局勞資關係科長蔡旺庭4日一早就到兩家公司門市查訪，美華泰公司人資主管陳小姐表示，因各門市來客明顯下滑，導致業績整體貢獻度不佳，公司不堪嚴重虧損，幾經討論及評估下，旗下所有15家分店「確定不再續約及對外經營」，並發通知函給供應商，告知15家分店將分兩階段結束營業。

美華泰公司因高層尚未下達指示，所以未對外發布，預計3月底前公告及向地方主管機關通報大量解僱計畫書，6月30日解僱15家門市所有員工200餘人，勞工權益美華泰公司允諾皆將依法令規定辦理。

堡獅龍公司人資葉小姐向勞工局表示，3月2日公司董事局正式決議，今年7月31日關閉台灣全部51間店，將與業主就店舖現有租約提前終止條款展開磋商，各分店關閉時間不一，解僱人數約有200餘人。

勞工局局長王鑫基表示，勞工局將協助勞工法令之諮詢及就業輔導，且持續追蹤後續發展及勞資自主協商雙方是否有達成協議。

另有關台紙公司6月1日股票下市一案，勞工局也前往關心勞工權益是否受影響，台紙公司人資王小姐表示，因公司已不生產紙漿之生產，已轉型為化工廠，所以董事會決議股票不在公開市場交易，但公司營運未受影響，且目前公司還在擴廠招募人力。

(中時 )