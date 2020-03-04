上證綜合指數3月3日再度3000點！身處新冠疫情暴風圈，但是陸股表現卻出乎投資人預期的好，法人表示，多類題材發酵，景氣和產業進入回升期，加上價格仍合理，市場資金多自然會推升價格走高，尤其基金經理人投資到具題材的個股，基金淨值自然扶搖而上。

根據晨星基金統計，今年以來至3月2日為止，中國相關基金績效排名前五名分別是元大大中華TMT基金、德信TAROBO機器人量化中國基金、富蘭克林華美中華基金、群益中國新機會基金-新臺幣以及新光中國成長基金等，今年來投資報酬率都逾12％，表現亮麗。

群益中國新機會基金經理人洪玉婷則表示，雖然新冠肺炎疫情尚未受控、持續影響投資人信心，亦對第一、二季之經濟表現帶來衝擊，不過在大陸人行釋放流動性、調整企業貸款成本等舉措，顯示當局對於鞏固穩增長的決心，若疫情可控後，市場信心可望逐漸回籠，惟現階段考量疫情不確定性仍在，復工狀況亦待觀察。

為降低疫情對經濟及股市的衝擊，台新中証消費服務領先指數基金經理人葉宇真表示，大陸人行持續大幅向市場注資，陸股流動性充足，加上大陸刺激政策持續出臺，企業陸續復工等都有助盤勢向上發展，而上證綜指果真也在2857點止跌。

葉宇真進一步指出，陸股快速止跌有3個因素：包括月度基本面資料開始回穩、宏觀政策偏暖、中美經貿關係緩和，後兩個因素最終將影響未來基本面，因此，新冠肺炎不會改變陸股牛市趨勢。

洪玉婷也建議投資中國基金可採分散配置，以平衡投資組合波動，產業方面，相對看好消費升級相關之民生消費、醫療服務等類股表現，此外，基建投資有望拉動原物料和相關設備需求，亦可持續關注。

(工商 )