新型冠狀病毒疫情升溫，美國聯準會（Fed）緊急降息穩定軍心，各主要央行紛紛考慮調降利率，銀行也將跟進調降美元等外幣存款利率，想趕搭降息前最後一班優惠利率存款列車，動作要快。

安泰銀行表示，降息效應使得市場上可提供保守小資族理財選項會越來越少，尤其是過去一年，各家紛紛推出的高息美元定存，未來可選擇的專案將不如以往。以該行為例，暨有客戶透過網路銀行可存美元年息2.2％，及人民幣年息2.8％網銀優利專案定存，將在3月底結束。還沒有開戶的小資族，要加緊腳步，動動手指開立數位存款帳戶辦網銀，快速取得網銀優利存款，搶搭最後一波理財機會。

安泰銀行指出，投資理財已具概念的職場精英族，在各國大舉推出振市方案推升經濟的同時，可利用數位存款外幣帳戶，自由的進行線上外匯交易服務，或線上信託開戶後申購基金等多元數位理財服務，還可利用手機或平板的「行動銀行」，隨時查閱投資報表或帳戶存款狀況，讓數位金融理財服務更省時省力，輕鬆簡單掌握帳戶動態。

安泰銀行說明，在基金投資零手續費方面，則包括限額新台幣30萬元單筆基金投資及即將開辦的限定期間定期定額零手續費專案，提供投資族快速省力的投資標的，輕鬆無負擔的規劃年度的資產配置。充裕資金的財管貴賓，往來資產規模100萬元以上，可取得財富管理會員優惠及服務禮遇，300萬元上為富貴傳家家庭理財會」，均有家庭理財會員星級禮遇、免費參與各項財富管理說明會、專屬信用卡優惠與專業理財顧問諮詢服務，提供客戶資產管理及資金調度多元化服務。

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