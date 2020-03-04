受新冠疫情影響，香港蘇富比現代藝術晚間拍賣會將於4月16日移師紐約舉行，今（4）日宣布將呈現三幅慈善拍賣作品，包括台積電創辦人張忠謀夫人張淑芬油畫《希望之源》等，部份收益將捐助慈善用途，支持三地抗疫工作。

三幅即將上拍的慈善作品，包括朱德群的《水調歌頭》書法、龐均的《莫內花園》、張淑芬的《希望之源》，當中《水調歌頭》及《希望之源》將以無底價方式起拍，鼓勵藏家踴躍競投。

其中，張淑芬的《希望之源》估價50,000～100,000美元，拍賣落槌價將全數捐贈台灣衛生福利部疾病管制署，為第一線檢疫工作人員及相關檢疫醫療單位，購買必需補給及營養品。

蘇富比現代亞洲藝術部主管張嘉珍表示，面對這場疫情，蘇富比希望貢獻自身力量，通過專業與影響力，為更多有需要的人送上幫助。這次公益拍賣得以舉行，蘇富比感謝朱德群夫人董景昭聯同 Nelombos畫廊捐出朱德群書法作品《水調歌頭》，以及龐均《莫內花園》與 張淑芬《希望之源》的兩位委託人。

(工商 )