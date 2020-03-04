光良將發行新專輯《絕類》，日前拍攝新歌〈反方向〉MV，首次顛覆以往情歌王子形象，在現場演出象徵束縛、限制綑綁的戲碼，被一層層的繩索捆住要掙脫的光良，像是演出普遍級「光良的50道陰影」，並打趣說像在拍恐怖片，「這50道陰影就是日常的困難與挫折，只要不服輸終究能掙脫心靈束縛而自由自在地發揮。」

拍攝當天剛好遇到入春以來最強寒流，大夥人在林口片場，從早上4點拍到隔天半夜2點，因為寒冷天氣，讓他在彈鋼琴時，手指凍僵不聽使喚，「因為太冷了，除了手一直發抖，導演鏡頭一直拍到我的口中吐出煙，後來還好有同事的暖暖包即時救援」，當下重複拍好幾次才順利收工。

近來新冠肺炎肆虐，光良原定將14日白色情人節2度登上台北小巨蛋舉辦的「今晚我不孤獨」演唱會，不過主辦單位日前再三評估後決定延期舉辦，光良被問及若有機會再做一次選擇，是否會有不一樣的答案？他表示還是一樣的，「因為不管對我或是對歌迷，都是最Safe的選擇，順天而為，老天自有安排。」

(中時 )