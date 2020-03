由韓東君、陳瑤領銜主演的古裝玄幻劇《無心法師3》正在愛奇藝台灣站熱播中,故事設定為《無心法師》第1季前傳,將揭開擁有長生不老之身的無心(韓東君飾演)與岳綺羅(陳瑤飾演)的前世柳青鸞(陳瑤飾演),兩人相愛相殺的千年之謎。有趣的是,陳瑤在前2季分別詮釋女角岳綺羅和男角小丁貓,第3季竟直接挑戰一次分飾男女角,只見她劇中忽男忽女,慘遭韓東君摸胸又偷桃驗身,惹網友爆笑:「摸姊姊又摸弟弟,真是無心之過!」

《無心法師3》陳瑤假扮弟弟,竟被韓東君抓胸曝身分。(愛奇藝台灣站提供)

《無心法師3》柳青鸞為取得科舉假扮成弟弟柳玄鵠,在文壇大會上對詩比試,然而對手卻都在贏過青鴛後身亡,使得她被無心法師懷疑是兇手,只好與無心一同解開案件,沒想到無心為請青鸞放心之際將手放在她胸上,意外發現女兒身的真實身分,情急之下青鸞狠甩巴掌,咬死辯稱自己是男兒生,無心只好為她保守秘密,沒想到隔天又在酒樓裡撞見她的弟弟柳玄鵠與女子把酒言歡,令無心十分困惑,竟大膽出手摸桃驗身,忽男忽女的狀態讓他難辨雄雌,回憶前日摸胸觸感:「有胸肌?不可能那麼軟啊。」

《無心法師3》陳瑤竟袒胸摟女把酒言歡。(愛奇藝台灣站)

《無心法師3》故事講述千年前無心(韓東君飾演)與岳綺羅(陳瑤飾演)早已邂逅,兩人糾纏千年的緣分將層層解開,本季的無心不老不死外也不會失憶,沉重記憶壓在身上讓他無比痛苦,一心求死時偶然遇見柳青鴛與柳玄鵠姊弟(陳瑤飾演兩角),將解開兩人千年之謎。《無心法師3》韓東君與陳瑤終被官方認證CP,兩人私下感情好,陳瑤在微博以「How are you?」與韓東君打招呼,遭韓東君回「How old are you?」(意指怎麼老是你),戲裡戲外相愛相殺讓粉絲相當期待。

無心法師3》陳瑤忽男忽女,韓東君偷桃驗身。(愛奇藝台灣站提供)

(中時 )