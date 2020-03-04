自由之家今天公布《2020年全球自由調查報告》， 台灣在2項評比指標方面「政治權利」（Political Rights）獲得37分，「公民自由」（Civil Liberities）獲得56分，以總分93分，續列自由國家，在亞洲地區僅次於日本，排名第二。

中央社報導，自由之家指出，2019年自由度下滑的國家比上升的國家多了近2倍，全球政府對多元主義承諾大幅下降，種族、宗教與其他少數族裔首當其中。報告點名中國大陸是其中最明顯的例子之一。中國以總分10分名列最不自由國家，是表現最差的15個國家之一。其中「政治權利」項目更是拿到負1分的低分。

香港因為去年的逃犯條例爭議，導致香港公民自由受到侵蝕，並爆發激烈抗議活動，優待香港名列「部分自由」。

這篇報告也點名印度。長期以來，印度一直被認為是太平洋區域制衡威權主義中國的潛在民主國家，但印度現任政府背離民主規範令人震驚，也逐漸模糊北京與新德里之間的區隔。印度儘管仍以71分名列自由國家，卻是全球25個人口最多民主國家中得分下降最多的國家。

(中時 )