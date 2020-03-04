新冠肺炎疫情肆虐，美國聯準會(Fed)緊急宣布降息2碼，卻也引發美國經濟陷入衰退的疑慮，預見過網際網路泡沫以及金融海嘯的價值投資大師、橡樹資本創辦人霍華•馬克斯(Howard Marks)發表最新投資備忘錄提到，他也不清楚疫情到底會怎樣衝擊經濟，美股正處於大幅修正階段，建議投資人別把資金一股腦投入美股。

馬克斯表示，疫情究竟會有什麼影響，他實在不清楚，最重要的是要去觀察金融市場變化，包括股價相對於基本面是否已經來到合理價格，一般來說，利空消息讓投資人信心盡失，股市才會陷入大幅修正，投資人只要變得過度悲觀，股價就有可能遭到過度拋售而低於淨值。

馬克斯提到，正常的降息循環落在500個基點，但聯邦基金利率只有150個基點，本周二Fed已經用掉50個基點，這恐怕在面臨下一次的金融危機，Fed將難以抵抗。至於現在是進場撿美股的好時機嗎？馬克斯表示，股價絕對比前兩周還要低，但疫情目前發展仍不明朗，未來走向其實他也無法保證。

從馬克斯的智慧型投資法來看，從價格與價值的關係來看，與其問股市會不會繼續崩跌，更要知道的是股價是否已經回到合理水位，這才是長期投資的最可靠方式。美股已經從高點崩跌13%，如今來看美股價位的確是在較合理價格，現在的確可以買進一些，但不要把資金全投入股市，因為無法確定美股低點是否已經到來，當股價上漲或下行也有更多空間可以操作。

馬克斯強調，面對市場充滿未知數，馬克斯強調，沒有人能預測股價走勢，並告訴投資人何時能買進。

(中時電子報)