財團法人佛教慈濟慈善事業基金會4日捐贈給桃市府2千份「安心祝福包」。(蔡依珍攝)

新冠肺炎疫情延燒，桃園市目前居家檢疫、隔離人數仍破千人，桃市府整合民間物資發送3包一體的「全方位健康關懷包」，4日再獲慈濟慈善事業基金會捐贈2千份「安心祝福包」，有香積飯、口糧、保健品和靜思語等，市長鄭文燦感謝民間總動員，防疫表現出團結無比的勇氣，允諾充分利用，發送到檢疫隔離者手中。

財團法人佛教慈濟慈善事業基金會4日捐贈給桃市府2千份「安心祝福包」，分為營養補給、防疫保健和心靈祝福3大品項，內容包括香積飯、大包五穀粉、淨斯口糧、中美製藥保健品、靜思語或靜思人生系列書籍、愛心祝福卡、平安吊飾共7項物資。

鄭文燦代表受贈，頒贈財團法人佛教慈濟慈善事業基金會捐贈防疫物資感謝狀，他感謝基金會集結慈濟志工及眾人之力，為受居家檢疫及隔離者帶來撫慰，目前仍在居家檢疫者779人、居家隔離者約340人，物資需求仍高，樂見公私協力共同投入防疫工作，相信市民朋友一定能感受上人及慈濟基金會所帶來的溫暖。

民政局副局長張世威4日在防疫會議上報告，桃園市居家檢疫累計監測4017人，已有3237人解除監測，目前仍有779人持續監測中，其中以中壢區225人最多、其次是桃園區170人，復興山區也有3人，另有3人住院，2月20日達最高峰有約2500人，如今不到千人。

桃園市政府為了讓居家檢疫民眾安心在家，已將包含減壓紓食包、健康強身食補包、居家安心消毒包的「全方位健康關懷包」，陸續送達簡易或隔離者，希望居家檢疫民眾健康度過這14天。2千份慈濟安心祝福包也將依照居家檢疫人數分送至區公所，再發放至居家檢疫者住處。

(中時 )