台灣AI新創獨角獸沛星互動科技Appier宣布，延攬台大資工系教授林守德擔任首席機器學習科學家，Appier亦宣布捐贈 「台大電資學院Appier AI講座」，為全台首家捐贈AI講座計畫的企業，以支持教授投入AI教學研究，而自2016年啟動的「Appier人工智慧與資訊科技頂尖研究獎勵計畫」至今也已贊助104位研究生站上國際學術舞台。

Appier表示，林守德是繼2016年台大資工系教授林軒田出任首席資料科學家、2018年清大電機系教授孫民出任首席人工智慧科學家後，第三位加入Appier團隊的學者，林守德研究領域以人工智慧 、知識發現與自然語言處理為主，擅長解決機器學習實務應用上的難題。

林守德表示，自從2月正式從台大借調至Appier擔任首席機器學習科學家後，正與併購而來的日本AI團隊Emin共同研究如何從用戶滑鼠軌跡判斷是否為猶豫客戶，以在適當時機發出優惠方案提高成交率的整套系統，做得更精準、細緻，接下來也計畫開發攸關電商業績的推薦系統與企業行銷工具的AI化。

另外，Appier也宣布捐贈「台大電資學院Appier人工智慧講座」 ，為全臺首家捐贈AI講座計畫的企業，為台灣人工智慧的長遠發展鋪路，Appier在2016年啟動人工智慧與資訊科技頂尖研究獎勵計畫 後，至今已贊助104名學生在頂尖國際學術研討會發表論文，其中10篇以上的論文獲得頂尖國際獎項肯定，Appier表示，將持續贊助此項獎勵計畫，鼓勵年輕一代AI人才嶄露頭角、串聯產學趨勢，加速創新技術的落地。

(工商 )