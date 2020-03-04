今天傍晚起各地會有較顯著的降溫，預計今天深夜到明(5)日清晨，北臺灣低溫只剩13至15度，其他地區約16至18度，外出請多加件衣物避免著涼。

天氣風險公司預報員賴忠瑋表示，明天降雨狀況方面，除了東北季風影響外，華南雲雨區亦東移帶來水氣，中北部及東半部降雨較為明顯，中南部也受華南雲系影響，也有降雨機率，其他地區則是多雲偶飄雨。

賴忠瑋指出，這波冷空氣影響到明天，周五(6)、周六(7)冷空氣和水氣逐漸遠離，天氣會逐漸好轉，不過下周日(8)還有另一波微弱的東北風增強，下周二(10)還有另一波鋒面雲系南下。這波水氣會稍多，因此下周天氣變化大，提醒民眾要常備雨具。

溫度方面，受明天各地雲量增加影響，北部高溫約16-18度，中部約20-22度，南部25-27度，中南部溫差還是稍大，且中部以北為濕冷天氣，民眾需注意保暖。

隨著東北季風增強，海面及沿海地區風力將明顯增大，臺南以北、東半部(含綠島、蘭嶼)、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區將有9至10級強陣風，沿海風浪轉大；基隆北海岸並有出現突發性大浪的潛勢；另外，明日下午起東半部地區(含綠島、蘭嶼)有長浪發生的機率，海邊活動、海上作業請注意安全。

(中時 )