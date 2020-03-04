黃光芹在臉書痛批勞動部根本是豬隊友，等疫情結束後執政黨該好好處理 (圖／翻攝自黃光芹臉書)

新冠肺炎疫情擴散，由於32例確診為外籍非法看護，也引發非法移工恐成破口疑慮，疫情指揮官陳時中則明確表示反對防疫期間掃蕩非法看護，勞動部卻在此時發函新北市府要求查緝非法勞工，引起譁然，不但遭侯友宜「防疫優先」打臉，名嘴黃光芹也痛批勞動部根本豬隊友，等疫情過去執政黨該好好檢討勞動不了。

黃光芹在臉書以「豬隊友，在什麼時候，都是豬隊友」痛批勞動部，她說非常時期，就怕平日就躲躲藏藏的非法移工更躲到深處，成為防疫死角，所以暫時不查，等於用遮羞布把移民署查緝不力、管理失職的勞動部掀蓋著，沒想到豬隊友(勞動部)腦袋不好使，還跑出來嚇人。

黃光芹說勞動部哪壺不開提哪壺，與陳時中唱反調不說，還被侯友宜掌臉。大酸勞動部「平常有那麼厲害就好了」，不然怎麼會養大5萬名黑數，成為防疫破口。

黃光芹表示，非常時期不查，不代表勞動部負負得正。非法移工問題長期存在，勞動部當沒看到，疫情一來原形畢露，要不是看在陳時中面子，不然怎麼會收手。黃光芹最後說：「就先擺著吧，等疫情過後再來收拾」。

(中時電子報)