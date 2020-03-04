新冠肺炎疫情持續在台延燒，有肺炎病患抱怨自己只是拖了4天到急診，就被懷疑有新冠肺炎，因此需要多次採檢。胸腔重症醫師蘇一峰在臉書上分享了這則故事後貼出一張照片透露辛酸，同時也無奈地留言，「主治醫師我也很想他趕快解除隔離……」。

蘇一峰在臉書上貼出一張穿著全套隔離服的照片，他表示，今天有病人以略為抱怨的口氣問他，「到底還要隔離多久，只是肺炎拖了四天來急診，怎麼就要懷疑新冠肺炎被隔離，到底要採減多少次？」。

醫師蘇一峰貼出穿著完整隔離服的照片。（摘自醫師蘇一峰臉書）

蘇一峰則回應，「他不知道，我每次要進病房看他之前，必需要先換穿上全套隔離服，光換裝就需要20分鐘，全身出汗，而採檢時還要閃躲咳嗽與噴嚏的分泌物」。

蘇一峰透露，在美國光一次採檢就要自費十萬，而台灣目前的隔離及採檢費用都有醫院與政府機關吸收，另外，還有不少前線的醫護、檢疫人員加班工作，甚至害怕把病毒帶回去給家人，因此必須在外租屋。

最後，蘇一峰提到，希望病患能忍受自己小小的不方便，因為在台灣有許多人的犧牲才能疫情目前還能得到控制。

(中時電子報)