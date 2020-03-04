貿協去年成立台美商務交流中心，美國在台協會理事主席莫健今日(4日)前往參觀，由貿協董事長黃志芳向其介紹中心五大功能及現階段台美商務、貿易、供應鏈重組議題，莫健對中心要推動台美共同拓展第三地計畫非常有興趣。

莫健是在AIT台北辦事處代處長谷立言陪同下到訪交流中心，他對中心即將成立台美企業家數位交流平台及台美共同拓展第三地計畫表達興趣。黃志芳提及，台美商務交流中心是由外貿協會、AIT、ASOA、AmCham以及美台商會在去年底底共同推動成立，。今年中心將有多項行動方案，其中台美企業家數位交流平台是一個台美企業可共同推動貿易、投資、新創、供應鏈重組的平台。

在全球供應鏈重組的契機下，台美商務交流中心的行動方案包括台美企業家聯誼會、台美共同拓展第三地、台灣行銷中心、台美人才交流、以及台美供應鏈鏈結計畫等，台灣高科技與中小企業將有更多機會此中心與美國企業深入交流。

其中的「台美」共同拓展第三地，主要是結合美國的印太戰略與我國的新南向策略，有助於促進台美夥伴關係的全方位交流。除此以外，貿協將在美國西部設立台灣行銷中心，將台灣精品品牌結合台美企業的科技研發設計能量，發揮在行銷活動中。

(中時 )