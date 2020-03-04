新冠肺炎（COVID-19）延燒至今已邁入第二個月，初期的搶口罩、酒精等防疫用品之亂已相對減緩。不但口罩有「實名制」政策，而超商、藥局也陸續補進酒精供民眾購買，不過卻有人抱怨，去超商總是買不到防疫酒精，詢問超商店員後，才知道背後竟有「超惡劣」真相。

因為酒精有超強的「殺菌消毒」功效，新冠肺炎爆發後不久就全面缺貨，而超商響應全民防疫，現在每日陸續供應限量酒精販售。在臉書私密社團《爆廢公社二館》上，原PO表示，同事請他幫忙去公司樓下的全家買酒精，因為已經「買了好幾天都買不到」。

剛好原PO跟全家店員交情不錯，想詢問看看連日酒精為何都是售完，店員直接坦言，每天的酒精都是被同一家公司派人買走，「同樣的人，天天來買」。原來，所有的酒精都被同群人「連續掃貨」，不僅讓原PO覺得傻眼，連店員都覺得相當無奈。

這篇文一出，意外成廣大迴響，許多網友了也搖頭表示，「真的有這種人，而且不少」，很多人家裡附近超商都有專業部隊在「駐守」，由於超商有固定配額，一天的量往往一下就被這些人給掃走拿去囤了。讓網友氣得表示「真的建議酒精也實名制販賣」、「是有多缺，天天買」、「夠用就好，買那麼多是要喝嗎？」成公買到酒精的網友建議去藥局或「全聯、家樂福」這種賣場看看比較有機會，畢竟超商太多人去買了。

(中時電子報)