「2020臺南新藝獎」主題《參差的平行》，集結10名台南新藝獎新銳得主並邀請來自台灣、法國、日本藝術家，以「1＋1」方式，跨世代跨文化背景的當代藝術家共同展出，類型包括繪畫、雕塑、複合媒體與新媒體結合空間裝置、InSitu 等多元形式展出，透過媒合台南10個展覽空間進行對話與交流，今年持續辦理「新藝城市漫遊」導覽活動，開放各界報名。

2020臺南新藝獎即將於3月11日登場，今年持續辦理「新藝城市漫遊」導覽活動，跟隨導覽員腳步，探訪10間畫廊，拜見藝術作品，感受藝術家創作心得；除了走訪畫廊等藝術空間，也將帶大家從草地走入神仙府，穿越時間行走明清官道、探訪台南老戲院；騎單車遊運河、聽南廠故事。

5場導覽活動、每場全程3小時，歡迎喜愛藝術、渴望探詢台南的朋友事先報名，每場開放20位，1人200元。

場次如下：3／14(六)城北新藝散策｜木木藝術、大新美術館、3／21(六)單車行藝河畔｜水色藝術工坊、索卡藝術、醉美空間、3／28(六)藝術圓環慢行｜甘樂阿舍美術館、德鴻畫廊、么八二空間、4／04(六)新藝老巷對話｜加力畫廊、絕對空間、么八二空間、4／11(六)新藝影像故事｜德鴻畫廊、絕對空間、加力畫廊。

事前報名參加者，可獲得一份新藝拭鏡紀念禮，數量有限，送完為止，每場路線皆提供博物館等級解說器，並備有特色點心；3月21日單車行藝河畔場次，活動當日將騎單車，請自備單車與著輕便服裝、布鞋，當天可租借台南T-bike騎乘，上述活動即日起開放網路報名，額滿為止，相關展覽訊息請上臺南新藝獎官方網站查詢。

(中時 )