曾為momo親子台節目主持人的「焦糖哥哥」陳嘉行，先前收到前東家寄來的存證信函，指控他侵權使用「焦糖哥哥」這個名字，雙方因商標權糾紛鬧得沸沸揚揚，智財局也終於在4日公布最新裁定結果，他開心的在臉書發文寫下，「我，陳嘉行，就是『焦糖哥哥』；焦糖哥哥就是我的『藝名』。」

回想起去年5月收到momo親子台寄來的存證信函，信中控訴他使用「焦糖哥哥」稱號，且在活動中使用momo歡樂谷歌曲，涉及侵權，要求他賠償。但焦糖哥哥表示，活動是慈善性質，沒有收取任何酬勞，主持人以「焦糖哥哥」介紹他出場而已，且唱歌僅有對嘴，沒有所謂的版權及商標問題。

焦糖哥哥甚至還被要求，在收到存證信函的5日內，要到電視台談判須賠償富邦多少錢，此外，台長陳景怡在官方粉專發文，以及接受媒體採訪時，都不斷對他的人格羞辱且商譽詆毀，這讓焦糖哥哥百般無奈，「把我形容得像是竊佔她們商標的小偷」。

（圖／翻攝自焦糖 陳嘉行 Brother Caramel臉書）

如今卸下兒童節目主持人，焦糖哥哥表示離開是逼不得已的決定，不過他也向各位爸爸媽媽保證，「我在當焦糖哥哥的那幾年，在舞台上、攝影棚裡，對待你們的感情及笑容都是真的」。他也希望能讓孩子知道，生活在台灣真的很幸福，做自己需要勇氣與韌性，但願每個人都能成為最有愛的存在。

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(中時電子報)