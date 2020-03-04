Lamigo桃猿隊易手為「樂天桃猿隊」，適逢球隊與桃園國際棒球場10年合約屆滿，桃園市長鄭文燦4日指示成立專案小組，由副市長李憲明、秘書長黃治峰會同相關局處，與新球隊重新議約。他也提到職棒將於3月28日在桃園棒球場開打，舉例國際自由車環台賽改成「只有比賽、沒有觀眾」，相關局處要密切注意防疫規範。

桃園國際棒球場自縣府時代就委由Lamigo桃猿隊經營，當時時空背景，每年權利金僅收30萬元，隨著球團經營有聲有色引來罵名，許多議員都痛批是「不平等條約」，當時指示要朝提高權利金至300萬元、公益時段使用修正、外野看台由球隊納管3大方向討論。

隨著Lamigo桃猿隊易主，由日本樂天集團買下，球隊確定續留桃園國際棒球場，延續桃園主場文化。鄭文燦4日在市政會議指出，球場是10年加10年的合約，每10年要重新議約，第1個10年將於今年底到期，有續約、議約問題，指示李憲明、黃治峰擔任正副召集人，協同體育、財政、祕書、新聞、法務、都發等局處，和球團議約。

鄭文燦提到，議約包含權益義務調整、未盡事項討論等，不同經營團隊也有不同做法、需求，合約要保障市府權益、也要保障球隊順利經營，請相關局處以符合權利義務對等為目標，於下半年妥適完成議約。

鄭文燦也提到，中華職棒新球季預計3月28日開賽，屆時可能湧入許多球迷到球場觀賽，請相關局處針對職棒季賽舉行期間的防疫規範妥善規畫，密切追蹤職棒包括開幕賽是否開放球迷入場觀賽、拉開球迷座位間隔距離、設置紅外線熱顯像儀量測體溫等措施，避免出現防疫破口。

鄭文燦並以本周一在桃園登場的國際自由車環台賽桃園站為例，「只有比賽、沒有觀眾」，啦啦隊、加油點全取消，並改由體育局長莊佳佳參加開幕典禮，盡量簡化，要求相關局處密切注意。

(中時 )