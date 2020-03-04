振興抵用券進入實際籌獲階段，經濟部規劃結合國旅住宿，每房發放800元，可電子票券與實體券可二擇一領取，能在餐飲、商圈、夜市與藝文四類共35萬店家使用。不過商總呼籲抵用券應在4月1日清明連假前發放，金額也要提高至1000到2000元才夠。

根據經濟部規畫，抵用券金額可能敲定800元，民眾國旅住宿時每房領取一次，面額可能為100元或200元。經濟部會開發APP軟體讓商家與民眾下載，如選擇APP，可領取4到8組條碼，使用時直接掃描即可，紙本部分則由旅宿業代為下載列印4到8張實體券。

經濟部預計發放時間為疫情緩和時，振興抵用券領取後，可在上述商四大類店家消費使用，但不找零，使用期限半年到1年之間，原則會允許跨區異地使用。

但商總理事長賴正鎰認為抵用券金額600到800元根本不夠，應該讓1人使用金額至少達1000到2000元，才有振興店家作用。實施時間更應儘早從4月1日就開始，讓店家在清明連假期間就可以得到助益。

(中時 )