在美國聯準會緊急降息2碼之後，對於固定收益市場未來展望，富達國際認為，固定收益投資者避免在市場低點過度反應，等待疫情穩定後，投資人追尋收益的需求不變，亞洲固定收益就相對受惠。

富達國際表示，儘管疫情造成重大恐慌，進一步引發需求和供應衝擊，但世界經濟將會好轉，而且一旦情況恢復正常，反彈的速度可能會很快。也正因投資人拋售使得一些市場顯得非常具有吸引力，且投資人對儲蓄型產品的結構性需求依然存在。

富達亞洲固定收益團隊認為，投資人當然需注意短線陡升的波動度與流動性壓力，但這同樣代表修正後的投資機會，畢竟個債基本面才是關鍵。待疫情穩定後，投資人追尋收益的需求不變，亞洲固定收益就相對受惠。

富達全球固定收益團隊表示，美國公債再一次被證明是信貸市場投資者的最佳保險，因為市場認定聯準會是成熟市場中唯一具備降息空間、同時能夠支撐經濟的央行。在歐洲方面則採取槓鈴策略，增持德國和荷蘭等較為安全的國家，減持半核心國家（法國、比利時和愛爾蘭），在邊緣國家則選擇性地減持，優先選擇西班牙和葡萄牙，而非義大利。

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