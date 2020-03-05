因應新冠肺炎疫情擴散的不確定性增加，美國聯準會採取預防性措施3日宣布緊急降息兩碼，但美股卻喝倒彩，對於美股大跌，富達國際表示，除了新冠疫情之外，評價面偏貴、社會主義者可能贏得美國民主黨初選以及大量的系統性交易都是造成股市大跌原因。

富達國際多重資產基金經理人George Efstathopoulos表示，聯準會突然降息二碼，為2008年金融海嘯以來首見，此舉料將會激發其他央行跟進，同步進行寬鬆。

他也表示，聯準會降息是支撐金融市場正常運作的必要政策，尤其是對信貸市場。美國投資級債利差年初至今擴張近30基點，美國高收益債年初至今利差擴張近140基點到500基點左右。這跟2018年底的水準差不多，進而促使聯準會採取行動。

但George Efstathopoulos表示，降息無法完全解決問題，若美國疫情像大陸一樣影響企業營運，美國勢將提出更多舉措以維持企業的流動性與現金水準。

他指出，雖然仍有許多未知數，但要避免極端的悲觀情緒，因目前市場價格已反映經濟將衰退的機率極高，以及央行大量的政策行動，單就美國聯準會而言，目前反應的價格為年中前將降息近100個基點。

(工商 )