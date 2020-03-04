1日晚間美國紐約通報首宗病例，州長古莫（Andrew Cuomo）與市長白思豪（Bill de Blasio）於2日召開聯合記者會說明，古莫表示這名病患正在家中隔離治療，不需住院。他更引述數據表示「大約80％的人感染新冠肺炎以後會自行痊癒。」

根據外媒《AM紐約》、《皇后區年鑑》報導，古莫2日在記者會上說明疫情，他提到，紐約州首宗病例是一名最近從伊朗返國的女性醫護人員，目前與同為醫療工作者的丈夫留置家中，依據防疫指示與規範自我照顧和治療，不須住院。

古莫表示「禽流感、伊波拉、SARS、MERS、麻疹，對吧？我們以前就曾經歷這些。事實上大約80％的人感染新冠肺炎以後會自行痊癒……20％的人會生病得更嚴重。致死率估計大約是1.4％。」他預期未來會出現更多病例，同時宣布許多防疫措施，包括消毒公車等大眾交通工具，各醫院準備好1200張病床收治患者，瓦茲沃思中心（Wadsworth Center）也將與其他醫院合作，試圖把每日篩檢人數提升到1000人，「我們擁有世界上最好的醫療照護體系……我們正在全面協調、動員與準備來面對情勢發展。」

市長白思豪也重申古莫的立場，強調除非出現類似流感症狀，或者曾與疫區國家有所關聯，否則健康市民不必驚慌，「事實告訴我們，情勢是可以被控制的。」

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(中時電子報)