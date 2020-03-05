交易大限前休士頓火箭做了一筆4方交易，將當家中鋒Clint Capela送到亞特蘭大老鷹，拿回了3D前鋒Robert Covington，這個舉動也讓許多人看不懂，直呼火箭打小球到走火入魔了，不過總管Daryl Morey日前終於在節目上透露，為什麼要進行這筆交易。

Daryl Morey受邀上節目時，被主持人問到「為什麼無論如何都要將場均雙13的Clint Capela送走？」他則回答，「一開始球團認為Clint Capela是隊上中鋒的最佳解答，但我們最後了解到一件事，他沒有好到讓我們能拿到總冠軍。」

所以一意識到這件事情後，火箭隊馬上做出改變，參與到4方交易當中，將Clint Capela直接交易出去，而其中最大的原因就是為了要解放球季初入隊的RussellWestbrook。

想必球迷都知道，近年來Russell Westbrook的三分球命中率一年比一年還要悽慘，因此他會需要在三分球內有更多空間可以進攻，但是Clint Capela會吃掉太多三分線內空間，所以造成互斥。

而交易過來的Robert Covington則可以幫助球隊有效拉開空間，進而達到解放Russell Westbrook的目的，在前者加入球隊後，後者8場場均分數高達33.6分，不過禁區防守仍然是火箭的一大隱憂。

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(中時電子報)