已婚的呂姓人夫，2018年4、5月時在交友軟體上認識15歲國中少女，雙方決議交往後，因女方門禁很嚴，2人都會在凌晨約會以免被發現。同年9月，呂男開車至女方家附近，待少女上車後，呂男對女方上下其手、摸胸摸下體，並強迫對方與自己發生關係。

呂姓人夫外遇國中女孩，期間2人多次發生關係！（圖／Unsplash）

接下來幾次約會，2 人都會到附近旅館開房間，9月開始至12月間，2人共發生7、8次關係，不過少女稱僅有第2次及最後1次，是雙方合意下發生的。當女方繼母得知女兒與男子交往，更意外發現呂男已婚，遂要求少女與呂男分手，同時告知丈夫。少女父親得知女兒小小年紀竟被侵犯，氣憤不已，除要求斷絕聯繫外，也急忙帶女兒前往警局報案同時提告。

呂男事後辯稱，他與少女在摩鐵沒有發生關係，只是「蓋棉被純聊天」，包括呂妻也出庭作證，表示呂男2018年9月間因包皮炎，進行了雷射手術，傷口未癒合的情況下，不可能發生「性行為」，故先生不可能與少女上床，同時還拿出呂男就醫證明佐證。

呂男與少女通話，曾向女方表示，「開房間，先讓你涼涼」、「順便幫妳放熱水澡」等話語！（圖／Unsplash）

經法院審理勘驗，呂男與少女過去通話紀錄，發現呂男曾向女方表示，「開房間，先讓你涼涼」、「順便幫妳放熱水澡」等話語，因此對男方辯稱在摩鐵純聊天，存有疑慮，另有關包皮炎無法發生性行為，法官認為，呂男在手術前與傷口癒合後，還是可以發生性行為，故不採信說詞。南投地院一審依妨害性自主罪，判呂男4年8月有期徒刑，台中高分院二審仍維持原判。

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(中時電子報)