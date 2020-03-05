中國新冠肺炎疫情發展，目前除湖北省仍呈現膠著情況，其他地區逐漸趨緩，而上海市武漢肺炎醫療救治專家組組長張文宏表示，相信這場戰鬥能在4月底結束，「你相信好了，我的預測一定是對的。」

張文宏近日接受《中新社》採訪，他表示自新冠肺炎疫情爆發以來，他一直在摸索病毒的「脾氣」，認為其實這就是冠狀病毒家族的一個病毒，只是脾氣與其他冠狀病毒有些不同，有點像SARS，但又沒這麼嚴重，傳播方式像流感，特性有點介於SARS和流感之間，是非常「有個性的冠狀病毒」；張文宏表示將病毒脾氣搞清楚後，就不會覺得這是「非常妖」的病毒，「大家覺得新冠肺炎很可怕，是因為對新的病毒不認識。」

張文宏認為，對於這個病毒越加認識後，認為應該將它命名為「2019冠狀病毒病」，因為它不僅僅是肺炎，有些輕症患者沒有出現肺炎的症狀，而有些重症患者除了肺之外，心臟等其他器官也都有損害，所以它是整體的一個病。

張文宏表示，他預計疫情在4月底就會結束，「經過幾個週期以後，全國都平息了，基本就安全了」，且認為「如果不儘快復工，城市停滯帶來的次生影響，可能會導致人口死亡率將高於新冠肺炎死亡率。」

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(中時電子報)