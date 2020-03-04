新冠肺炎疫情延燒，亞裔面孔成為攻擊目標。一名23歲亞裔男子在倫敦牛津街遭人大喊「冠狀病毒」後挨揍，倫敦警方公布監視器畫面，矢言緝兇。

來自新加坡、就讀於倫敦大學學院（UCL）的強納森（Jonathan Mok）在臉書張貼自己鼻青臉腫的照片並發文表示，2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）導致全球恐慌，但當大家專注於病毒對健康造成的危害時，卻忽視了它帶來的社會效應，那就是種族歧視找到了另一個浮出檯面的藉口。

他表示，過去幾週相關騷擾事件增加，他個人也經歷過幾次口頭騷擾，不過，那些因為毆打事件總似乎是別人的故事，他以為這些人不過動動口，不會膽敢動手，尤其是在倫敦最繁忙的街頭。

然而，2月24日晚間9時15分，他在牛津街上走過一群年輕人的身旁，其中一人看向他，還對他說了一些話。強納森聽到「冠狀病毒」這個字後嚇了一跳，轉頭看向說話者。

那個人依舊瞪著強納森，當他發現強納森看向他後，大喊「你竟敢看我，你這個…」。3秒後，強納森就遭到攻擊，其他還有3名到4名年輕男子以及1名年輕女子，都加入毆打行列。

強納森寫道，幾名路人把攻擊者拉開，說他們4個打1個不公平。當強納森對路人解釋他根本什麼也沒做時，攻擊者的朋友試圖踢他，還說「我不想要你的冠狀病毒留在我的國家」，同時朝強納森的臉部揮拳，導致他的鼻子流血。

這些人在警方抵達之前就迅速逃離現場。強納森之後去了急診室，發現臉部的傷勢可能需要動手術修復一些骨頭。

強納森表示，他已經在倫敦讀書2年，每年都有碰到種族歧視的狀況（對方可能是無意，也可能是出於惡意），「那些曾說倫敦沒有種族歧視者的人，最好再想想」。

強納森表示，他曾以為種族歧視是基於愚蠢，這些人真的相信種族或國籍可以定義一個人，這種無知值得同情。但他現在發現，種族歧視不是愚蠢，而是仇恨。種族歧視者一直在找藉口散播仇恨，而目前武漢肺炎肆虐的狀況，讓他們找到了另一個藉口。強納森的文章目前已經被分享近4萬次。

英國廣播公司（BBC）報導，倫敦警方已經介入調查，判定這是因為種族而引發的案件，警長柯比（Emma Kirby）矢言要抓到攻擊者。警方並公布監視器畫面，要求民眾協助辨識攻擊者身分。

(中央社)