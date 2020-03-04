全球熱銷的面膜品牌，我的美麗日記再傳捷報 !「蜜若藍超能補水面膜」屢屢榮獲國際美妝大獎肯定，繼去年上市就奪下全球美妝最高榮耀--法國維多莉亞美妝大賞「最佳面膜」殊榮後，2020年再度受到被譽為「全球美妝大獎Pure Beauty Global Awards」的入圍肯定，首度報名就從上千個全球美妝商品中脫穎而出，也讓世界看到品牌的超強美妝實力。

「全球美妝大獎Pure Beauty Global Awards」，由英國專業美妝雜誌 Pure Beauty Magazine連續舉辦18年，為全球美妝最具指標之一的專業國際比賽，每年都會評選來自全球各地最新、符合趨勢潮流、最值得推薦的美妝商品。有別於一般美妝獎項由單一的美容編輯評測，Pure Beauty Global Awards會組成國際性的美容專家評審會(International expert judging panel)，從各類美妝產品研發、原料成分專家、國際美妝採購、美妝雜誌編輯、髮型師、化妝師、美妝產品製造業者、美妝零售業者等，涵蓋360度美妝領域的專家所組成，從產品的有效性、包裝設計、功能和創新進行評選。今年全球超過30個國家，超過上千款商品報名，我的美麗日記「蜜若藍超能補水面膜」首度報名就進入決選名單，在競爭激烈的全球美妝品牌中深受肯定，是銷售與實力的最佳見證！

我的美麗日記「蜜若藍超能補水面膜」，添加珍稀賦活保濕成分-蜜若藍以及三種珍稀植物油，透過多重乳化技術打造2：8黃金比例精華蜜，重現肌膚透亮水嫩。2019年一上市就成為各大美妝平台，網友口碑推薦No.1，更榮登康是美年度新品銷售冠軍，同時席捲多項國際美妝大獎，除了榮獲法國美妝奧斯卡獎，2020年再度獲得「全球美妝大獎Pure Beauty Global Awards」入圍肯定，夾帶著超人氣與專業得獎榮耀，即將在美國、新加坡、日本市場上市，期待成為海外市場的重量級明星商品！

(中時 )