在川普又逼又求軟硬兼施下，聯準會（Fed）終於出手，周二緊急降息2碼，以支撐受新冠肺炎衝擊的美國經濟。不過，專家指出，面對疫情這類暫時性的經濟震撼，問題解方不能指望央行，財政政策才有效。

Fed降息並非是解除疫情對經濟衝擊的解方，其原因有二：首先它無法解決工廠因缺料停工的問題，也不能消除旅客出遊的疑慮；更重要的一點是，央行已逐漸喪失對景氣循環的掌控力。

其實Fed本身也面臨利率子彈不足的困境，周二降息2碼後，基準利率已來到1到1.25％的區間，歐洲央行與日本銀（央行）就是利率子彈用罄但振興經濟效果有限最明顯的例子。

Fed主席鮑爾周二在降息2碼後的記者會上表示，「降息並不會減少疫情的傳染率，也無法修補斷裂的供應鏈，但我們相信寬鬆銀根會為經濟帶來一定程度的提振作用。」

高盛預估，受到疫情的衝擊，美國第二季的經濟成長率可能減損大約3個百分點，其中需求面的因素約占一半。

高盛首席經濟學家海蘇斯（Jan Hatzius）表示，「Fed無力避免疫情對經濟的衝擊，降息並無法化解民眾對於疫情的恐慌。」

真正有效的解方在於財政政策，目前美國國會已在研議一項70到80億美元的抗疫特別法案。事實上，美國可以動用的財政手段相當強大，911恐攻後國會就通過650億美元的經濟復甦預算案，2005年卡崔娜颶風災後振興法案規模更達1,000億美元，2012年的珊迪颶風重建法案規模亦達510億美元。

另一個好消息是，疫情也讓政府動用財政工具的成本下滑，由於市場恐慌，投資人都轉入公債市場避險，進而壓低公債殖利率連連破底，這讓美國與其他工業大國可以大肆舉債投入對抗疫情與經濟衰退，不用擔心會推高利率。

(工商 )