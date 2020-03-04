配合交通部推出「居家檢疫者自機場返家交通方案」，桃園國際機場公司整合協調機場排班計程車及租賃車業者，本（4）日起620台車輛待命。適用對象之入境旅客在發燒篩檢站開立居家檢疫單後，經證照查驗、行李提領等程序出關後，以自行駕車、親友接送為優先，由桃園機場前往北北基桃竹、台東及離島地區者，請搭乘機場排班計程車至目的地或松山機場、基隆港，以跳表計費；其餘地區則應搭乘租賃車，依照交通部公布價目表付費。

機場公司配合中央流行疫情指揮中心政策，本方案自3月4日至10日為宣導期。凡屬實施對象於本案正式施行後，不可搭乘大眾運輸工具，違者將依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第15條處以新臺幣10萬元以上100萬元以下罰鍰。

機場公司提醒，使用本方案之旅客，請依照指標至第一、第二航廈入境大廳計程車及租賃車櫃檯，由現場人員確認目的地，影印居家檢疫單留存並引導乘車。

為配合檢疫車隊上路，機場公司已請疾管署醫師針對現場人員及司機，實施教育訓練及肺炎衛教，同時持續加強車輛及場域清消、司機自我防護，確保每位乘客乘車環境安全無虞。機場公司呼籲旅客配合防疫，保護自己也保護別人，依照現場標示和人員引導，即可順利返家，共同為防疫盡一份力量。

(中時電子報)