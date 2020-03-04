受疫情影響，觀光產業也變成「受災户」，台中市府勞工局今年度創新補助工會推動「中高雙城工會勞工教育交流計畫」及「生態導覽教育一日體驗計畫」，4日邀集各工會、旅行社及飯店業者舉辦交流合作媒合會。

勞工局長吳威志表示，感謝旅行社及飯店旅館業者提供工會團體超值住宿折扣與優惠，期望增加在地工會團體與觀光旅遊業者的合作機會，並吸引更多高雄市工會團體來台中消費。

今日交流合作媒合會包括台中市轄內六大總工會、基層工會代表、台中市旅行社商業同業公會理事長張進丁、台中市旅館商業同業公會理事長鄭生昌、台中市民宿協會理事長陸冠全及中市多家旅館業者均出席響應，高雄市政府觀光局代表、高雄市旅館公會理事長吳盈良也到場參與，為今年度的工會活動與勞工教育規劃準備。

勞工局表示，台中市有492個工會團體，會員活動頻繁，促進彼此更緊密交流，台中市工會團體首度跨域與高雄市工會團體合作辦理「中高雙城工會勞工教育交流計畫」，透過2天1夜交流活動，發展勞動策略夥伴關係。

中市府勞工局與高市府勞工局也將各辦理40梯次，可望分別為雙城帶來1600消費人口，提升在地住宿、餐飲及觀光消費能量。

為活絡在地觀光，中市府也推動「補助工會團體生態導覽教育一日體驗計畫」，透過鼓勵工會彼此邀請，合辦參訪市府輔導青創基地、庇護工場、觀光工場及旅遊景點，預定辦理75梯次。

其中由市府勞工局輔導的庇護工場與青創基地(審計新村、霧峰新村)相當有特色，觀旅局也有優質的觀光工廠，將邀請在地及高雄市工會團體前往體驗。

(中時 )