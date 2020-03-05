因應新冠肺炎疫情衝擊，行政院會5日將聽取勞動部報告穩定就業因應措施，勞動部已從就業安定基金準備41.25億元，擬定近、中、長期計畫，將視疫情變化及產業發展情勢適時啟動各項措施。其中針對受到無薪假影響勞工，將動用10億元就業安定基金推動「安心就業計畫」，補貼無薪假時勞工減損薪資差額約40％至50％。

未來若疫情更加嚴峻，將加碼啟動公共服務短期上工計畫，及勞工紓困貸款。有關勞工紓困貸款，知情官員表示，現有的勞保基金雖然也有紓困貸款，但有綁年資，很多資淺勞工不能申請，為解決這個問題，將提供勞工適時紓困，勞動部正和相關單位研議中。

勞動部針對減班休息勞工、失業勞工、企業、微型創業者等四類對象，分別提出近中長期因應措施，編列就業安定基金30億元，再加上就業保險基金及原本公務預算，共計準備41.25億元銀彈作為勞工的後盾。

對於減班休息的勞工，近期內持續推出「充電再出發計畫」，中期推出「安心就業計畫」、「安穩僱用計畫」，長期則推動「僱用安定措施」、「公共服務短期上工計畫」及「勞工紓困貸款」。

其中，「安心就業計畫」就是補貼無薪假勞工薪資，目前預估是以勞工過去六個月勞保投保薪資為基礎，扣去無薪假期間所領工資中間差額，將補助四成至五成。以勞保投保薪資上限45,800元，及雇主應在無薪假期間至少給予基本工資23,800元計算，勞工最多可領到11,000元薪資補貼。

「安穩僱用計畫」加碼6.06億元，獎勵雇主聘僱失業超過30天勞工，每聘僱一名失業勞工月補助雇主5,000元、最高可補助六個月。

另外，針對創業鳳凰貸款對象，提撥1,000萬元，暫緩繳付貸款本息、展延還款期限及擴大貸款對象。

在企業部分，近期將擴大補助業別，提撥就安基金8,000萬元，讓實施無薪假企業可在這時間內改善安全設備，最高可補助單一企業至200萬元，若企業有員工子女因應疫情而停課，也增加補助鼓勵企業設置臨時照顧空間，讓員工可帶小孩上班；加強員工關懷計畫補助2,400萬元，讓勞雇團結、共度難關。

(工商 )