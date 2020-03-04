政府擬定出抵用券的施行方向。（翻攝經濟部）

政府提出發放「振興抵用券」措施，將針對全台餐飲、商圈、夜市及藝文等4類範疇，補助共約35萬家業者，金額大概在600到800元之間，希望在疫情衝擊期間，達到全國適用、立竿見影的紓困效果。連鎖加盟業者表示，政府提出的長期振興方案，遠在半年到1年之後，對於已進入冰河期的餐飲業者，恐緩不濟急。

連鎖加盟促進協會秘書長劉孆婷指出，依照先前夜市券的發放方式，回收率僅64％，顯示限制地區進行消費的模式，仍有很大的改善空間。另外，政府應是要規劃一套「民眾都能一體適用且簡單易懂的振興券」，再讓各部會依產業受衝擊程度來加碼，而目前各部會也規劃各自的振興券，如客委會、文化部、原民會等，會讓消費者有選擇困難。

此外，若發券能趁勢導入電子化，或是鼓勵使用電子票券，對台灣各行業的數位轉型應有所助益。同時，亦應通盤考量數位落差的現象，與發放紙本的必要性。

連鎖加盟促進協會副秘書長柯建斌表示，台灣連鎖加盟餐飲業者有超過10萬家以上的店鋪，及100萬以上的從業人口，疫情期間業績受到很大的影響，政府提出的長期振興方案，遠在半年到1年之後，對於連鎖餐飲業者緩不濟急，特別是大型餐飲業者高房租、高成本的先天弱勢，在疫情影響之下受創特別深重。

振興券對於受疫情衝擊的產業，是有一定幫助，但有幾點要特別注意，像是發放日期，跟振興券的使用期限，目前台灣尚未發生社區感染，可以考慮分批發放使用，才能有效對產業有所幫助；另外，使用期限也不宜太長，建議限制在3個月內使用完畢，如屆時疫情有所變化，可視情況去加以延長，而針對使用範圍，則應以餐飲業為優先。

(中時 )