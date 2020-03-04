新冠肺炎疫情持續延燒，截至4日為止，伊朗累計確診人數已達到2,922例，境內累積達92人因病喪命，死亡人數就快飆破百例。根據伊朗官媒報導，皇室法院發言人伊斯馬利（Gholamhossein Esmaili）3日宣布，將暫時釋放監獄內至少5.4萬名囚犯。

根據《伊朗學生新聞社》（ISNNA）報導，伊斯馬利表示，「囚犯的衛生健康對我們而言很重要，不論他們的犯行重罪與否。」在衛生部的全程監督之下，本次釋放的囚犯必須經檢測結果呈陰性，才能暫時離開監獄。

不過根據《BBC》報導，釋放的囚犯也是有條件限制，重監囚犯的刑期若超過5年以上，將繼續關在監獄內，不受用本次的條例。有英國消息指出，英裔伊朗籍慈善工作者札格里萊特克里夫（Nazanin Zaghari-Ratcliffe），可能很快就能重獲自由。

伊朗是死亡人數排名第2高的國家，不少高層官員都相繼遭到感染，包括女副總統埃布特卡（Masoumeh Ebtekar）、衛生部副部長哈利奇（IrajHarirchi），國會有高達8%議員皆中鏢，上月21日才剛當選國會議員的達斯塔克（Mohammad Ali Ramazani Dastak）也因感染新冠肺炎不幸身亡。

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(中時電子報)