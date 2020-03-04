韓國疫情快速擴散，總統文在寅已下令進入緊急狀態，軍方大力支援各地的消毒與防疫工作。圖中為軍隊在首爾街頭進行大規模消毒。（圖／路透）

韓國新冠病毒疫情狂飆，確診病例已超過5千人。不過韓媒卻發現，華人在韓國聚集最多的安山市卻一個確診病例都沒有，很可能是當地政府疫情防控措施非常到位。有些網友卻認為，因為居民多數是華人，平時較注意大陸的新聞，瞭解新冠病毒的嚴重性，因此較早對新冠肺炎疫情提高警惕，做好疫情防控措施。

據韓國中央防疫對策本部本部長鄭銀敬4日在記者會上表示，韓國境內感染新型冠狀病毒確診病例中65.6%與集體感染有關，其中最大的聚集性感染是新天地大邱教會，僅教會群聚感染就佔了全國6成的確診病例。

《新京報》引述韓媒報導，讓韓國人意外的是，做為該國最大的華人聚集城市京畿道安山市，約有8.7萬外籍人口，其中66%是包括中國大陸朝鮮族在內的華人，總數約5.7萬人。該市曾被以為可能是處情重災區，但至今卻未發現一例新冠肺炎確診病例。

報導說，當地華人接受採訪稱，在此之前許多人都把大陸人當病毒傳播者，但其實這裡沒人感染。

韓媒認為，安山市至今零確診病例，與當地部門防控措施到位有關，當局加強對商鋪以及車站等場所的消毒工作，同時還製作多語種疫情防治手冊，還為外國居民分發口罩。

不過大陸網民對此消息卻保持高度警惕，呼籲當地華人要提高防疫意識，雖然零感染，還是不能放鬆警惕，畢竟韓國是疫情重災區，增長速度也很快。這一場突如其來的疫情，沒有任何一個國家更沒有任何一個人能置身事外。另有網友半開玩笑表示，華人比較怕死嘛！在新聞上看到大陸疫情如此嚴重，所以提早做好防疫措施。

(中時電子報)