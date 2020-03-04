台大政治系是國內培養優秀政治人才的搖籃，過去培養了許多優秀且傑出的政治人物，但政治系的優秀政治學教授王業立今天卻突然上傳一張照片，表示自己將進行腎臟移植手術，引來政界、媒體界的親友、師生擔憂並紛紛留言，累積上千則祝福留言。晚間再上傳一張照片，與「捐贈人」合影，仔細看竟是王教授的老婆。

王業立昨(3)日於臉書寫下「住進醫院，準備進行腎臟移植手術。」貼文曝光僅一夜就擁入上千人留言，2千多讚，學生、親友紛紛祝福老師「手術順利、早日康復」，更有學生高聲吶喊「地球人呀，把手舉向天空吧～王業立老師需要大家的元氣！」、「願老師平安無事，祝福」。

4日晚間，王業立教授再上傳一張和腎臟「捐贈人」合影，但仔細一看竟不是陌生人，而是「師母」，也是王教授的「結髮之妻」。

照片曝光讓許多網友大呼感動，紛紛獻上祝福，短短４小時湧入近7百則留言，「夫妻同心，其力斷金！手術順利平安！」、「此時此刻世界上最美的畫面⋯」、「祝老師和師母一切平安順利！」、「 祝老師早日康復」、「有妻如此夫復何求，只羨鴛鴦不羨仙」、「太感人了！」、「真愛！大愛！偉大的愛！師母讚！」、「感人又溫馨～」。

(中時電子報)