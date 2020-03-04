美國與泰國年度的「金眼鏡蛇」(Cobra Gold)軍事演習，在2月下旬展開，演習的關鍵部分是「叢林生存訓練」，美國海軍陸戰隊要學習「吃野味」，包括吃蠍子、喝蛇血。

由於新冠肺炎疫期的問題，美國正在考慮取消或推遲聯合軍事演習，不過已經展開的金野鏡蛇演習不受影響，參謀長聯席會議主席馬克麥利(Mark Milley)表示，「我們認為這不會產生任何重大影響。」

金眼鏡蛇演習對美軍來說確實是難得的訓練，美軍在絕大多數都有強大的後援物資為後盾，吃喝都不成問題。不過經常擔任先鋒部隊美國海軍陸戰隊，就不見得都足夠的補給，因此確實需要學習野外求生技術，這包括學習如何生火、學習哪些植物和動物是危險的、哪些又是可以利用的；學習怎麼找到可安全飲用的水源，這些都是海軍陸戰隊獨自在叢林維生的必備條件。

國土大多數是雨林的泰國，在這方面是專家，今次演習期間，泰國皇家海軍陸戰隊資深教官普拉薩爾納(Pairoj Prasarnsa)就擔任海軍陸戰隊生存訓練師，他指導參與演習的成員，哪些植物的藤蔓或根部可能是很好的水源、哪些野果可供食用。這些野生植物不具備美味的口感，所含的水份也是相當苦澀，但是確定沒有毒，就能夠在危急時善加利用。

不光是學習如何應用植物，還必須尋找可吃的生物，包括壁虎、昆蟲、長臂猿、甚至蝎子，在試練大會上，一名陸戰隊員就鼓足勇氣吃下活蠍子。

然而最具標誌性的「野味」，就是喝眼鏡王蛇的血。眼鏡王蛇可以成長到13英尺(4公尺)長，是一種毒蛇，具有會攻擊獵物中樞神經系統的毒液，萬一被咬，可能在30分鐘內死亡。因此，教官也指導隊員如何安全的補蛇，又要如何宰殺。

在叢林中，水並不總是隨時找的到，在這種情況下，海軍陸戰隊可能必須喝動物血來保持水分，據說眼鏡蛇血帶有甜味。

喝蛇蛇成金眼鏡蛇演習的儀式，就看到許多陸戰隊員興奮的要嘗試蛇血。

泰國皇家海軍陸戰隊教練解釋說：「我們這樣做不是為了娛樂，而是為了生存。它不會使你感到飽足，但會保持你的生命。」

(中時電子報)