美國「超級星期二」在溫和派力拱下，初期選情告急的前副總統拜登（Joe Biden）氣勢如虹，至少拿下9州勝利，大幅領先桑德斯。拜登反敗為勝也為美股注入強心針，帶動美股周三（4日）強彈。

「超級星期二」全美共有14州同時進行初選投票，由於有逾三分之一的黨代表票將在這天選出，因此也被視為民主黨總統提名的前哨戰。然而據艾迪生媒體研究機構（Edison Research）的最新出口民調，拜登至少可在德州與南部等9州取得勝利。

原本最被看好的左派老將桑德斯，則預料只將在加州、科羅拉多州與其家鄉佛蒙特等4州勝出。

艾迪生分析周二的投票結果，指出拜登在南部、中西部與新英格蘭區表現亮眼，而且非裔、溫和派與年長選民大都支持拜登。至於桑德斯則多獲得西語裔及年輕選民的力挺。

然而這結果對拜登選情也是一大轉折，因為一周前不論是在多數州或全國民調，他的支持度都大幅落後桑德斯。這次他能在「超級星期二」脫穎而出，主要是溫和派整合成功，讓拜登能拉攏中間選民，力壓靠激進路線突圍的桑德斯。

華爾街對於周二的選舉結果也持正面態度，相對於桑德斯與另一名參選人華倫的激進主張，他們更歡迎拜登傾向中間的路線。因此在該利多帶動下，美股周三一掃陰霾出現強彈。

桑德斯過去曾表示，一旦他當選總統將禁止開採頁岩油、並將分拆大型銀行與開徵富人稅。這些政策都讓華爾街感到坐立不安。相形之下，拜登則被視為較溫和的另一選擇。

(工商 )